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Ортопед объяснил, как выбрать обувь на осень

Ортопед объяснил, как выбрать обувь на осень
Как выбрать обувь на осень
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Обувь для межсезонья должна быть комфортной и защищать ноги от влаги. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ортопед Андрей Литвиненко.

Специалист советует в межсезонье выбирать обувь строго по погоде, чтобы ногам не было ни холодно, ни жарко. Оптимальный вариант — модель на достаточно толстой подошве. Она позволит пройти через лужи и грязь, а заодно сыграет роль амортизатора, гася ударную нагрузку при ходьбе по асфальту, бетону и тротуарной плитке.

Ещё одно важное условие — обувь должна сидеть свободно. Острый носок и излишне облегающие, узкие модели ортопед не рекомендует. Носок должен быть свободным, пятка — поддерживать стопу и не давать ей заваливаться внутрь или наружу. Хорошо, если на стельке есть супинатор.

По словам Литвиненко, современные мембранные материалы помогают решить сразу несколько задач: отводят влагу, позволяют ноге дышать и при этом не пропускают воду во время дождя.

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