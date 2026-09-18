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Кардиолог объяснил, как отличить обычную тревогу от расстройства

Кардиолог объяснил, как отличить обычную тревогу от расстройства
Как отличить обычную тревогу от расстройства
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Тревога — не болезнь, а защитный механизм организма. Однако, если она возникает без реальной опасности, длится месяцами и мешает жить, с ней необходимо справляться. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, кардиолог, медицинский директор «Инвитро» Алексей Никитин.

Тревогу запускает миндалевидное тело мозга — выбрасываются адреналин и кортизол. Отсюда сердцебиение, ком в горле, дрожь, потливость, мышечное напряжение. «То, что вы чувствуете в теле, реально. Это не выдумки и не слабость характера, а вполне конкретная работа адреналина и кортизола», — отметил врач.

Хронической тревогу делает избегание: человек перестаёт ездить в метро, выступать, выходить из дома. Облегчение закрепляет в мозге мысль, что спасло именно избегание. То же — при постоянных «проверках»: измерении пульса, поиске симптомов в интернете.

Длительная тревога нарушает сон, вызывает головные боли, боли в шее и спине, спазмы, тошноту, проблемы с ЖКТ, снижает концентрацию и работоспособность. Растёт риск употребления алкоголя, курения и бесконтрольного приёма седативных.

Под тревогу могут маскироваться тиреотоксикоз, анемия, дефицит В12, гипогликемия, избыток кофеина. Анализа на тревожное расстройство нет, но обследование помогает исключить телесные причины: ТТГ, общий анализ крови, ферритин, В12, глюкоза, при показаниях — ЭКГ.

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