Более 45 тысяч человек посетили первый «Фестиваль ушу»

В столичном Парке искусств «Музеон» впервые прошёл масштабный фестиваль ушу. Мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы при поддержке Московской городской федерации ушу и проекта Мэра Москвы «Мой спортивный район», собрало более 45 тысяч гостей.

Одним из главных событий стала установка рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу с веерами» от проекта «Мой спортивный район», в которой приняли участие 1127 человек. Вели массовую тренировку многократные чемпионы России, победители Игр БРИКС 2024 года Анастасия Каденова и Иван Краснобаев.

В спортивной зоне на татами прошли основные соревнования по всем дисциплинам ушу, в которых приняли участие более 700 спортсменов из 28 регионов страны. Гости смогли понаблюдать за полноконтактными поединками, боями с невидимым противником и показательными выступлениями ведущих российских спортсменов.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

На главной сцене прошёл парад спортсменов, которые демонстрировали разные боевые стили. Зрители увидели парные выступления дуйлянь, представляющие собой постановочные театрализованные поединки, техники владения традиционными видами оружия, стиль «Коготь орла» и многое другое.

Для всех желающих прошёл мастер-класс по стилю Шаолинь, который провёл мастер Ши Янбин — представитель монастыря Шаолинь в России, воин-монах 34-го поколения монастыря Шаолинь, основатель школы Шаолиньцюань в Москве. Также на фестивале состоялся мастер-класс по тайцзицюань — оздоровительной гимнастике, которая включает серию плавных и статичных физических упражнений, боевых стоек и контроль дыхания. Здоровью и долголетию было посвящено занятие по цигун.

В лектории фестиваля состоялись паблик-токи и лекции, охватившие историю и философию боевых искусств, кино и искусство чайных церемоний. Творческая зона также работала весь день: на мастер-классах гости фестиваля создавали маски дракона, расписывали китайские фонарики, изготавливали яркие веера и талисманы. На интерактивной стене можно было попробовать себя в китайской каллиграфии. А шеф-повар ресторана «Лан Ма» Алексей Васильцев провел мастер- класс по приготовлению тянутой лапши.

Не менее насыщенной была и культурная программа. Зрители увидели уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, шоу «Бань Лянь» — знаменитую «смену лиц», танец львов, выступление с танцующими веерами и детский спектакль «Панда по имени Дэмин». Поэтический перформанс, созданный драматургом Никой Симоновой и композитором Андреем Зубцом, рассказал о любви и путешествиях по Азии. Музыкальным финалом фестиваля стало выступление Клавы Коки.

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