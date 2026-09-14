«МегаФон» и YADRO запустили сеть 5G на российском оборудовании

«МегаФон» и YADRO (входит в «ИКС Холдинг») развернули на площадке Международного фестиваля молодёжи в «Екатеринбург-ЭКСПО» зону покрытия 5G. Сеть функционирует на базовых станциях отечественного производства. Для подключения абонентам МегаФона с совместимыми устройствами не требуется предварительная регистрация или изменение настроек смартфона.

Основой сети стали базовые станции YADRO на платформе 5G-Ready. В ходе фестиваля пятое поколение связи работает в диапазоне n79. Гости стенда «ИКС Холдинга» смогут протестировать практические сценарии применения технологии и оценить её скорость.

«Демонстрацией работы новой технологии на Международном фестивале молодёжи мы подтверждаем, что отечественные технологии уже приходят и в 5G. Сеть пятого поколения на площадке мероприятия поможет иностранным гостям налаживать коммуникацию, организаторам и волонтёрам оперативно решать вопросы навигации и координировать действия, а участникам — делиться моментами праздника мгновенно», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Также запуск 5G на отечественном оборудовании прокомментировал директор по развитию бизнеса YADRO Денис Каржавин: «Запуск 5G в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап, и принципиально важно, что наше оборудование подходит к нему уже готовым. Мы изначально создавали телеком-платформу YADRO с учетом дальнейшего развития стандартов связи. И сегодня мы показываем работу российской базовой станции с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде. Это важный шаг на пути от разработки и испытаний к практическому применению передовых технологий».

Международный фестиваль молодёжи проходит с 11 по 17 сентября. Событие в «Екатеринбург-ЭКСПО» объединяет около 10 тысяч участников из 191 страны. Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная деловая и культурная программа: от открытых лекций до музыкальных шоу.