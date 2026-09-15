Более 115 тысяч человек посетили фестиваль «Энергия спорта» в «Лужниках»

12 августа в Олимпийском комплексе «Лужники» прошёл фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта». Мероприятие посетили более 115 тысяч горожан. С показательными программами и мастер-классами выступили российские звёзды экстремального спорта, а также чемпионы мира и призёры международных соревнований из пяти стран. Организатором мероприятия выступил Департамент спорта города Москвы.

На территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялись выступления и мастер-классы по таким экстремальным дисциплинам, как паркур, памп-трек, флэтленд, фристайл на роликах и биг-эйр. Среди приглашённых отечественных участников были чемпион мира и призёр международных турниров по паркуру Кирилл Колесников, чемпионка Европы по паркуру Екатерина Архарова, двукратный чемпион международных турниров по BMX Никита Паустьян, многократный победитель и призёр соревнований по паркуру Павел Иванов, призёр международных соревнований по BMX Дмитрий Галкин, а также тренер сборной России по BMX Алексей Степанов.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Энергия спорта»

Вместе с российскими спортсменами участие в фестивале приняли и иностранные звёзды: 19-кратный чемпион Всемирных экстремальных игр X-Games по BMX Гаррет Рейнольдс, чемпион мира по MTB Николи Рогаткин (США), участник экстрим-шоу Nitro Circus и Nitro Games Дилан Джозеф Девитт, первый спортсмен, исполнивший четверной бэкфлип на самокате, Уилл Барлоу (Австралия), призёр международного турнира Glemm Ride Slopestyle Люк Кведфлиг (Нидерланды), двукратный чемпион мира по фристайлу на самокате Джейден Шарман (Великобритания), а также райдер одной из самых известных экстрим-команд Ethic Николас Нельсон (Канада).

В рамках события также прошли состязания по силовому экстриму и гиревому спорту. На площадке работали самокат-парк, зоны брейк-данса и стритбола. Для гостей фестиваля были устроены места отдыха и фуд-корты. Мероприятие завершилось большим вечерним концертом под открытым небом. На главной сцене выступили певица Jalagonia, диджейский дуэт Swanky Tunes, группа «Звери» и Егор Крид.

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