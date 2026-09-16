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Психолог дала совет, как найти друзей во взрослом возрасте

Психолог дала совет, как найти друзей во взрослом возрасте
Как найти друзей
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Психолог Марина Полевая дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как найти друзей во взрослом возрасте. Взрослым искать друзей сложнее из-за устоявшегося образа жизни, дефицита времени и отсутствия готовых социальных институтов вроде школы или университета. Однако после 30, 40 и 50 лет люди часто ищут близких по духу осознанно, опираясь на общие ценности, а не просто на географическую близость.

«Привычка прятаться от внешнего мира в гаджетах может делать вас неприступным в глазах окружающих. Уберите телефон, когда вы сидите на лекции, в кафе или ждёте начала мастер-класса. Снимите наушники: дайте людям и пространству шанс заговорить с вами», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Как завести новых друзей в 30, 40 и даже 50 лет и где их искать? Советы психолога

Улыбайтесь глазами: держите открытую позу, смотрите на людей, подмечайте интересные детали в их одежде или поведении. Даже бариста в кофейне может стать первым звеном в цепочке знакомств, если вы открыты к общению.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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