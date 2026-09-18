Фестиваль New Star Weekend объявил полную программу

С 24 по 27 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдёт пятый аутдор-фестиваль New Star Weekend. Этой осенью гостей ждут семь музыкальных сцен, ежедневные тренировки, соревнования по скейтбордингу, велогонка и многое другое.

Одним из ключевых событий спортивной программы станет финальный раунд соревнований по скейтбордингу, этапы которых шли несколько месяцев в 11 городах России. Зрелищный финал пройдёт под живое выступление группы «ЛАУД». Для желающих откроется скейт-школа.

Также ожидается традиционная велогонка. Восьмикилометровый маршрут с перепадом высот в 600 метров станет настоящей проверкой на выносливость. Участников также будет ждать уже полюбившийся пеший подъём на высоту 1600 метров. В этот раз – с геймифицированным маршрутом. В финале хайка Feduk даст свой концерт прямо в горах.

Фото: Пресс-служба New Star Weekend

Тем, кто ищет более размеренных занятий, точно понравится ежедневный хайкинг на 1100 м, пробежки, классы по йоге и пилатесу. На фестивале также будет работать спот, где можно найти всё необходимое для петанка, кан-джема и бадминтона или записаться на HIIT, mobility тренировку или растяжку. Поклонников футбола будет ждать любительский турнир, в котором встретятся команды с самым разным составом: от гостей и блогеров до атлетов и команды организаторов.

Ярким акцентом спортивной программы станут рейв-забег в сопровождении мобильного DJ- кроссовера и чемпионаты по пинг-понгу и родео для всех желающих.

Музыкальная программа этого года точно не оставит никого равнодушным. На главной сцене фестиваля пройдут выступления Андрея Катикова, ICEGERGERT, TERELYA, Gorilla Glu & Lil Naku и резидентов «ДИСКО КЛУБА».

В лайнапе будут экспериментальные лайвы и диджей-сеты от K.SOUL, SALAME, Police in Paris, BADGRUB и других, а на самой технологичной сцене пройдут выступления Symbol – live band и Станция метро Горьковская, а также шоу-кейс Ruvenzori от Izhevski, Lanns и Amvy & Rikkson.

Сцена с самыми красивыми горными закатами порадует гостей живыми выступлениями The Soul Surfers и passmurny. Также ждём каверы от ВИА «Мужчины», концерт дагестанской группы «нееет, ты что» и выступление Мальбэк х Сюзанна.

Фото: Пресс-служба New Star Weekend

Прямо в скейт-парке установят DJ-зону, где во время соревнований будут играть диджеи. Сразу после спортивной программы пройдёт вечеринка, где свои сеты отыграют специальные гости, ОЧИР и Denis Maximov.

Закрывать фестиваль будет группа Uma2rman, которая исполнит все свои хиты и презентует совместную песню с Symbol – live band. Музыкальную программу дополнит автобус с диджей-сетами.

Гостей ждёт множество интерактивных зон, среди которых, например, тест-лаб, чтобы опробовать аутдор-экипировку в деле, чилл-аут зона, где можно будет согреться горячим пад-таем после долгого дня в горах, поиграть и получить футболку. Здесь же установят мультимедийную инсталляцию в виде каменной глыбы.

Фото: Пресс-служба New Star Weekend

На площади также расположится территория, где проведут чемпионат по аутфитам на звание самого стильного гостя. Там же пройдёт дегустация в арома-шале.

Для тех, кто захочет замедлиться и провести время более размеренно, будет открыта чилл-зона с кофейной станцией и мастер-классами. В течение фестиваля будет открыт коворкинг, где каждый может поработать или устроить встречу в спокойной обстановке. С пятницы по воскресенье там пройдут лекции и панельные дискуссии.

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