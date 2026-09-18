15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Основатель FitStars Илья Капустин рассказал, от чего зависит успешность бизнеса

Основатель FitStars Илья Капустин рассказал, от чего зависит успешность бизнеса
Илья Капустин
Комментарии

Основатель FitStars Илья Капустин рассказал в интервью «Чемпионату», от чего зависит успешность бизнеса. Предприниматель развивает онлайн-платформу и мобильное приложение для домашних тренировок с 2019 года.

«Операционный результат во многом зависит от людей, которые реализуют проект. Моя зона ответственности – это смыслы, ценности, цели, какая-то большая идея, которая стоит за продуктом. В процессе я лишь вношу корректировки, описываю, как всё должно быть через год или два», — говорит Капустин.

Предприниматель подчеркнул, что на старте важно не только заглянуть в будущее и сформировать продукт в своём воображении, но и заразить этой идеей других, сформировать сильную команду.

Полную версию интервью с Ильёй Капустиным читайте на «Чемпионате» сегодня в 16:15 мск.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Озоновые дыры всё ещё возникают над Москвой и Санкт-Петербургом. Что грозит горожанам? Озоновые дыры всё ещё возникают над Москвой и Санкт-Петербургом. Что грозит горожанам?
Правда ли, что люди всё больше походят на роботов из-за общения с ИИ? Правда ли, что люди всё больше походят на роботов из-за общения с ИИ?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle