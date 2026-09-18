Основатель FitStars Илья Капустин рассказал, от чего зависит успешность бизнеса

Основатель FitStars Илья Капустин рассказал в интервью «Чемпионату», от чего зависит успешность бизнеса. Предприниматель развивает онлайн-платформу и мобильное приложение для домашних тренировок с 2019 года.

«Операционный результат во многом зависит от людей, которые реализуют проект. Моя зона ответственности – это смыслы, ценности, цели, какая-то большая идея, которая стоит за продуктом. В процессе я лишь вношу корректировки, описываю, как всё должно быть через год или два», — говорит Капустин.

Предприниматель подчеркнул, что на старте важно не только заглянуть в будущее и сформировать продукт в своём воображении, но и заразить этой идеей других, сформировать сильную команду.

Полную версию интервью с Ильёй Капустиным читайте на «Чемпионате» сегодня в 16:15 мск.

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