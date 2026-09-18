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Основатель FitStars Илья Капустин рассказал, как родилась идея спортивного проекта

Основатель FitStars Илья Капустин рассказал, как родилась идея спортивного проекта
Как строить бизнес
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Основатель FitStars Илья Капустин рассказал в интервью «Чемпионату», как родилась идея спортивного проекта. Всё началось в 2016 году.

«Тема фитнеса мне всегда была интересна, ровно так же, как и IT. Искал возможности объединить эти сферы. Увидел пример американской онлайн-платформы с тренировками. Начал развивать мысль, думать, как это можно реализовать в России. В тот момент была сформулирована вся концепция проекта, уже тогда она выглядела как нынешний онлайн-сервис. Я был инвестором, над созданием также трудились Борис Мирочник, владелец YouTube-канала YouGifted, и тренер Михаил Прыгунов», — вспоминает Капустин.

Тогда предприниматели пытались перенести концепцию на уже существующий канал, где уже умели делать из тренеров звёзд. Но с первой попытки реализовать всё в полном объёме не вышло. Сначала продавали доступ к нескольким программам тренировок. Это была максимально упрощённая версия того, что мы есть сейчас.

Полную версию интервью с Ильёй Капустиным читайте на «Чемпионате» сегодня в 16:15 мск.

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