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Основатель FitStars Илья Капустин дал советы по развитию собственного дела

Основатель FitStars Илья Капустин дал советы по развитию собственного дела
Илья Капустин
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Основатель FitStars Илья Капустин в интервью «Чемпионату» дал советы по развитию собственного дела. Предприниматель развивает онлайн-платформу и мобильное приложение для домашних тренировок с 2019 года.

«Прежде чем начинать любой бизнес, нужно понять, готов ли ты заниматься этим в ближайшие 10 лет, готов ли вдохновлять людей идти за тобой. Ответить на эти вопросы нужно обязательно», — уверен Капустин.

Бизнесмен добавил, что крайне важно всё рассчитать, понять, на какую аудиторию направлен проект, какой сейчас рынок в этой сфере. Нужно сформировать грамотную финансовую модель, просчитать юнит-экономику и только после этого начинать действовать.

Полную версию интервью с Ильёй Капустиным читайте на «Чемпионате» сегодня в 16:15 мск.

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