Врач дала совет, как не бояться приёма у стоматолога

Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» Алина Дмитрова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как не бояться стоматолога. Философия проста: предсказуемость побеждает страх.

«Страх часто рождается из неизвестности. Раньше пациент видел лишь устрашающие тени инструментов. Сегодня первый и главный шаг в протоколе — детальное планирование и честный диалог. Мы используем 3D-диагностику и цифровое моделирование, чтобы вы с доктором видели на экране план будущей улыбки ещё до начала лечения, как архитектор видит макет дома. Вы точно знаете этапы, сроки и результат», — говорит врач.

Неопределённость исчезает, а вместе с ней уходит и львиная доля тревоги. Для длительных, но рутинных процедур (как препарирование под коронку или установка импланта) есть технологичные помощники.

Уверенность — лучший анестетик. И она рождается из знания. Настоящее спокойствие приходит от абсолютного доверия к специалисту и процессу. Это доверие выстраивается годами: через прозрачность каждого этапа через цифровые протоколы, где всё зафиксировано.

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