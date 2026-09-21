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Открыта регистрация на тренировку с чемпионом мира Альфонсом Симбу в Беговом центре

Открыта регистрация на тренировку с чемпионом мира Альфонсом Симбу в Беговом центре
Альфонс Симбу
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25 сентября в Беговом центре в «Лужниках» пройдёт открытая тренировка с действующим чемпионом мира в марафоне Альфонсом Симбу. Встреча состоится в преддверии СберПрайм Московского марафона.

С 18:00 до 19:00 участники смогут потренироваться вместе с Альфонсом Симбу. Участие в тренировке бесплатное — по предварительной регистрации. После тренировки встреча с Альфонсом Симбу продолжится паблик-током: с 19:30 до 20:30 спортсмен расскажет о своей карьере и подготовке к марафонам. Для участия также необходима предварительная регистрация. С 20:30 до 21:00 состоится автограф-сессия.

Альфонс Симбу — танзанийский марафонец, победитель чемпионата мира 2025 года в Токио. В борьбе за золото он опередил немца Аманала Петроса всего на три сотых секунды и стал первым представителем Танзании, завоевавшим титул чемпиона мира по лёгкой атлетике.

СберПрайм Московский марафон пройдёт 26-27 сентября. В первый день состоятся забег на 10 км и Детский забег, во второй — марафон, корпоративная и студенческая эстафеты.

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