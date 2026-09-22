Фитнес-эксперт объяснил, почему объём талии иногда важнее цифры на весах

Член Альянса фитнес-тренеров Evotren Борис Шутов объяснил «Чемпионату», почему объём талии иногда важнее цифры на весах. По словам эксперта, вес тела складывается из множества компонентов: жировой и мышечной ткани, воды, костной массы, внутренних органов, содержимого желудочно-кишечного тракта и прочего. Весы фиксируют общую массу, но не показывают суть: «а за счёт чего произошли изменения?»

Если вы действительно хотите отслеживать, насколько качественно меняется ваше тело, объём талии в этом контексте является более точным индикатором изменений в составе тела. Почему именно талии? В области талии отсутствует значительный объём мышечной ткани, способный существенно увеличить её окружность.

«Если рука может стать больше из-за увеличения объёма бицепса и трицепса от тех же тяговых и жимовых движений, сгибаний и разгибаний предплечья, мышцы живота представляют собой плоский мышечный корсет, который не гипертрофируется до размеров, заметно расширяющих талию, если вы, конечно, не пытаетесь сделать это целенаправленно и используя соответствующие инструменты для гипертрофии конкретно этой зоны. Как правило, у большинства занимающихся основные причины увеличения талии — это подкожный и висцеральный жир», — объясняет Шутов.

Если вес растёт, но вместе с ним растёт и талия — профицит калорий может быть избыточен и увеличение может происходить в том числе и за счёт жировой массы тела. А если талия не увеличивается в своём обхвате, но увеличивается общая масса тела в разумных пределах, тогда можно предполагать, что есть движение в правильном направлении и смысл наблюдать эти параметры дальше.

Стоит понимать, что ни один из вышеупомянутых способов не отражает реальной картины изменения состава тела. Мы лишь можем наблюдать и предполагать, ориентируясь на изменение параметров «на дистанции». И чем больше параметров будем контролировать, тем более точный прогноз и более правильное решение сможем принять в моменте. Поэтому в работе используются все доступные инструменты для анализа результатов, чтобы в конечном итоге иметь больше шансов собрать пазл, не теряя времени на гадание.

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