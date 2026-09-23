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Гинеколог перечислила анализы, которые необходимо сдать при планировании беременности

Гинеколог перечислила анализы, которые необходимо сдать при планировании беременности
Какие анализы сдавать перед беременностью
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Акушер-гинеколог Мариам Никогосян в рубрике «Теперь вы знаете» перечислила анализы, которые необходимо сдать при планировании беременности. Далеко не всем женщинам требуется расширенный список обследований. Например, гормональные панели, проверка большого количества витаминов, обследования на все возможные инфекции, иммунологические исследования или генетические тесты без показаний обычно не обязательны.

«Сдавать «всю витаминную панель» или проверять все возможные микродефициты при планировании не нужно. Клинически доказано: каждой женщине на этапе подготовки и в первом триместре необходимы только фолиевая кислота и йод (при отсутствии противопоказаний, которые мы как раз и выявляем через анализы на щитовидную железу). Препараты железа назначаются только при подтверждённом дефиците (анемии или низком ферритине)», — говорит врач.

Самая частая излишняя процедура — это назначение анализа полного гормонального профиля. Если у женщины регулярный менструальный цикл и ранее не было проблем с гормонами, сдавать всё подряд не нужно.

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