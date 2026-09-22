«Фонарный забег» пройдёт в Долгопрудном 3 октября
«Фонарный забег» пройдёт в Долгопрудном 3 октября. Локация — канал имени Москвы. Участников ждёт забег на 10 км.
Главная особенность события заключается в том, что старт даётся ещё при свете дня, а финиш — уже в темноте, при свете фонарей и бенгальских огней.
Программа
- 15:30 – запуск работы камеры хранения багажа, открытие раздевалок, открытие стартовой зоны;
- 16:00 – сбор участников и выдача стартовых пакетов;
- 17:35 – брифинг;
- 17:45 – предстартовая разминка;
- 18:00 – старт 1‑й волны;
- 18:05 – старт 2‑й волны;
- 18:10 – старт 3‑й волны;
- 18:40 – финиш первого участника;
- 18:40 – работает кухня и выдача из камеры хранения;
- 19:30 – закрытие финиша;
- 19:45 – церемония награждения победителей;
- 20:00 – лотерея по номерам среди всех участников забега;
- 20:45 – праздничный фейерверк и представление;
- 21:00 – закрытие СФГ.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Комментарии