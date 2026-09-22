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«Фонарный забег» пройдёт в Долгопрудном 3 октября

«Фонарный забег» пройдёт в Долгопрудном 3 октября
«Фонарный забег»
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«Фонарный забег» пройдёт в Долгопрудном 3 октября. Локация — канал имени Москвы. Участников ждёт забег на 10 км.

Главная особенность события заключается в том, что старт даётся ещё при свете дня, а финиш — уже в темноте, при свете фонарей и бенгальских огней.

Программа

  • 15:30 – запуск работы камеры хранения багажа, открытие раздевалок, открытие стартовой зоны;
  • 16:00 – сбор участников и выдача стартовых пакетов;
  • 17:35 – брифинг;
  • 17:45 – предстартовая разминка;
  • 18:00 – старт 1‑й волны;
  • 18:05 – старт 2‑й волны;
  • 18:10 – старт 3‑й волны;
  • 18:40 – финиш первого участника;
  • 18:40 – работает кухня и выдача из камеры хранения;
  • 19:30 – закрытие финиша;
  • 19:45 – церемония награждения победителей;
  • 20:00 – лотерея по номерам среди всех участников забега;
  • 20:45 – праздничный фейерверк и представление;
  • 21:00 – закрытие СФГ.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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