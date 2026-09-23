Трейл «Шарташ-Карасики» пройдёт в Екатеринбурге 3 октября. Старт соревнований — у кафе «Карасики».

В программе — забег на 21,1 км, а также ходьба на 7 км и 6 км. Для детей запланирован забег на 600 м. Дистанция забега проходит по прибрежному шоссе озера Шарташ, дистанция «Ходьба» — по «Тропе здоровья».

Программа

8:00-9:30 — выдача стартовых пакетов для иногородних участников в кафе «Карасики»;

10:00 — открытие фестиваля;

10:15 — разминка;

10:30 — старт детского забега KIDS на 600 м;

10:45 — старт на 21,1 км (бег);

10:50 — старт на 7 км (бег);

11:00 — старт на 6 км (ходьба);

12:00 — торжественное награждение победителей детского забега на 600 м;

12:00-14:30 — обед для участников соревнований;

12:45 — торжественное награждение победителей в дисциплине бег 7 км;

13:00 — торжественное награждение победителей в дисциплине ходьба 6 км;

13:30 — торжественное награждение победителей в дисциплине бег 21 км;

14:00 — традиционная лотерея среди участников (по стартовым номерам);

14:30 — закрытие финиша и стартового городка.

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