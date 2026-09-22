Финальный старт сезона «Гонки Героев» собрал 2 тысячи участников

19 сентября на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачёва состоялся финальный старт «Гонки Героев». В этот день участники преодолели полосу препятствий, которая требовала не только физической силы и выносливости, но и скорости, координации, решительности и умения работать в команде.

На трассе участников ждали традиционные препятствия «Гонки Героев»: рукоходы, гимнастические брусья, горки и участки с канатами, рвы, метание копья, проползание под колючей проволокой, а также вертикальные заборы, балансирование и переход по бревну. Однако в этот раз организаторы изменили конфигурацию трассы. Некоторые препятствия стояли иначе, а сам маршрут чувствовался совершенно по-новому.

В рамках заключительного этапа состоялся Кубок России в дисциплине «Дистанция 10 000 – 11 000 метров» — это редкая возможность попасть в сборную России по гонкам с препятствиями, а также получить спортивные звания, разряды и, конечно, квалификацию на чемпионаты Европы и мира. Победителями Кубка России стали Николай Бажанов (00:47.34) и Алиса Петрова (1:24.13).

Также в соревновании определились лучшие атлеты чемпионата Москвы по гонкам с препятствиями. Лучшее время показали Андрей Новиков (00:51.14) и Валерия Голубева (01:58.37). В рамках первенства России среди юниоров и юниорок 16-17 лет золото забрали Артем Умницин (00:58.09) и Кира Чижкова (01:05.14).

Главными стартами «Гонки Героев» стали чемпионаты PRO и AGE — соревнования для участников, готовых пройти трассу на пределе своих возможностей. Для них была подготовлена отдельная полоса препятствий протяжённостью 11 км, включающая 33 препятствия.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Мужской пьедестал категории Чемпионат PRO выглядел таким образом:

Николай Бажанов (00:47:34). Евгений Стоякин (00:48:05). Константин Сутулов (00:43:53).

Среди женщин победу одержала Татьяна Пехтерева (00:55:53). Серебро у Алисы Петровой (01:24:13).

Кроме того, самые скоростные атлеты чемпионата поборолись за специальный приз в размере 15 тыс. рублей на дистанции «Золотой километр», которая включала в себя три испытания: вертикальные двухметровые заборы, горизонтальную сетку и баланс на бревне. Победители этой категории Игорь Крючков (00:06.26) и Татьяна Пехтерева (00:07.50).

Для участников, которые хотели пройти дистанцию без соревновательной нагрузки, были доступны массовый и командный форматы. Им предстояло преодолеть трассу протяжённостью 5750 метров с 30 препятствиями. Отдельной частью финала стал медиавзвод «Гонки Героев». В него вошли Иван Жвакин, Владислав Сапожников, Виктория Фурманова, ISTOKIYA, Саша HEYBE.

На финише каждого ждали уникальные памятные жетоны. Именно для этого заключительного старта награда всегда изготавливается в золотом цвете, чтобы сделать финал по-настоящему ярким и уникальным.

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