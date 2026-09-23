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Эксперт объяснил, о чём говорит головокружение после тренировки

Эксперт объяснил, о чём говорит головокружение после тренировки
Кружится голова после тренировки
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Член Альянса тренеров Evotren Сергей Сибиряков объяснил в беседе с «Чемпионатом», о чём говорит головокружение после тренировки. По словам эксперта, иногда многие пугаются темноты в глазах и головокружений. В 90% случаев это не признак болезни, а закономерный сбой организма.

«Опираясь на свой опыт и научные исследования, я выделяю три главные причины таких состояний. Первая — реакция артериального давления на нагрузку. Во время упражнений мышцы работают как насос, возвращая кровь к сердцу. Если резко замереть после подхода, насос выключается, а сосуды остаются расширенными. Кровь скапливается в ногах, давление падает, и мозг испытывает дефицит кислорода», — говорит эксперт.

Вторая причина — задержка дыхания при усилии. Привычка задерживать дыхание и тужиться при жимах или приседаниях резко меняет показатели давления. На выдохе после тяжёлого повторения происходит мощный сосудистый перепад, от которого и появляется головокружение.

Также головокружение после тренировки может быть спровоцировано снижением уровня сахара в крови. Нагрузки натощак быстро выжигают запасы углеводов. Активность провоцирует падение уровня глюкозы. Мозг включает режим экономии, вызывая слабость и головокружение.

Продолжайте двигаться после подхода, перемещайтесь по залу. Обязательно ешьте за 1,5–2 часа до тренировки, выбирая сложные углеводы. Если голова уже закружилась, присядьте или ложитесь, подняв ноги выше головы, чтобы вернуть кровоток. Если головокружение сопровождается болью в груди или одышкой, немедленно обратитесь к врачу.

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