Стало известно, сколько спортсмены тратят на подготовку к Московскому марафону

Стало известно, сколько бегуны тратят на подготовку к Московскому марафону. В Беговом сообществе проанализировали годовые траты участников старта. Общие расходы спортсменов в преддверии марафона в этом году составили 1,86 млрд рублей.

По данным Бегового сообщества, атлеты со стажем менее двух лет в среднем за год тратят 69 тыс. рублей на тренировки, а также 41 тыс. рублей на экипировку.

В общей сложности за год участники Московского марафона вложили в тренировки 935 млн рублей, а на кроссовки и базовую экипировку — 924 млн.

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