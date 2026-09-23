Эксперт рассказала, почему опасно делиться лекарствами с близкими

Провизор аптек «Столички» Валерия Комарова рассказала «Чемпионату», почему опасно делиться лекарствами с близкими. Она подчеркнула, что безрецептурный статус означает лишь то, что препарат прошёл проверку на безопасность при строгом соблюдении дозировки, указанной в инструкции. Однако он не становится безобидной «конфеткой». Даже безрецептурный ибупрофен у пожилого человека с язвой желудка или болезнями почек может вызвать кровотечение.

Если дозировка не подходит конкретному человеку или он вовсе принимает лекарство не по инструкции, оно может быть опасным, несмотря на то что продается без рецепта. Особенно осторожными нужно быть с препаратами, которые часто передают «по наследству».

«Сосудосуживающие капли в нос — первые в списке этой категории. Они дают временное облегчение, но при длительном или частом использовании вызывают привыкание и только усугубляют насморк. Передав их другу с похожими симптомами, вы можете не вылечить его, а посадить на капли», — говорит эксперт.

Аналогично и с противокашлевыми средствами. Сухой и влажный кашель лечатся принципиально разными препаратами. «Назначив» лекарство от кашля коллеге, вы рискуете превратить влажный кашель в застой мокроты, который, в свою очередь, приведёт к осложнениям болезни.

Антигистаминные первого поколения вызывают сонливость, но выраженность этого эффекта сильно варьирует от человека к человеку. У одних она едва заметна, у других настолько сильна, что нарушается координация и концентрация. Плюс скорость выведения зависит от работы печени и почек: у кого-то препарат задержится дольше, риск передозировки возрастает.

Давать свои таблетки другим – это, по сути, заниматься врачебной практикой без лицензии. Вылечить кого-либо таким способом получается редко, а риск навредить или замаскировать серьёзную болезнь до критической стадии при этом значительно возрастает. Помните, что любое лекарство подбирается врачом индивидуально.

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