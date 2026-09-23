Врач объяснила, почему нельзя лечить боль в спине универсальными упражнениями из интернета

Участница Альянса тренеров Evotren, врач физической и реабилитационной медицины, ЛФК и спортивной медицины Мария Перцева рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему нельзя лечить боль в спине универсальными упражнениями из интернета.

Боль в спине — симптом, а не диагноз. Это принципиальное положение определяет логику клинического мышления врача-реабилитолога. Тем не менее устойчиво воспроизводится упрощённая модель: существует некое «правильное» упражнение, способное устранить боль. С профессиональной точки зрения такой подход игнорирует базовые принципы диагностики и реабилитации.

«Боль в спине неоднородна по происхождению. Выделяют специфическую боль, связанную с установленной патологией (компрессионный перелом, опухоль, инфекция, воспалительные спондилоартриты), радикулопатию и неспецифическую боль. На последнюю приходится до 90% случаев в первичном звене. Однако «неспецифическая» не означает «однородная». За ней стоят разные источники ноцицепции: мышечно-фасциальные структуры, фасеточные суставы, крестцово-подвздошное сочленение, дискогенные факторы. Лечебная стратегия при каждом варианте различается», — говорит эксперт.

Систематические обзоры и клинические руководства последовательно демонстрируют отсутствие преимущества какого-либо конкретного упражнения при хронической неспецифической боли в спине. Сравнительные исследования не выявляют значимых различий между программами, если они сопоставимы по интенсивности и регулярности. Эффект определяется не спецификой движения, а нагрузкой, адаптацией и приверженностью пациента.

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