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Психолог рассказала, как настроить себя на «озарение»

Психолог рассказала, как настроить себя на «озарение»
Как поймать озарение
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Психолог Нина Гуренко рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как настроить себя на «озарение». Инсайт нельзя вызвать по команде, но можно создать условия, в которых он становится более вероятным. Для этого человеку нужно достаточно информации о ситуации и возможность посмотреть на неё с разных сторон. В психологической работе этому помогают вопросы, анализ повторяющихся ситуаций, связь между мыслями, эмоциями и поведением.

«Важно освободить внутреннее пространство, на время переключиться на что-то другое и дать себе отдохнуть. Когда человек постоянно находится в сильном напряжении или пытается немедленно найти «правильный ответ», мышление может становиться более узким», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Ложное озарение легко спутать с настоящим. Как настроить себя на реальный инсайт
Ложное озарение легко спутать с настоящим. Как настроить себя на реальный инсайт

Пока сознание переключается на другие задачи, мозг продолжает перерабатывать полученную информацию, и новое понимание может появиться позже.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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