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Полумарафон «Моя столица» пройдёт в Москве 3 и 4 октября

Полумарафон «Моя столица» пройдёт в Москве 3 и 4 октября
Полумарафон «Моя столица»
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Полумарафон «Моя столица» пройдёт в Москве 3 и 4 октября. Старт всех дистанций даётся на Университетской площади, финиш будет там же. К участию приглашаются все желающие.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в забегах на 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, 600 м и 500 м.

Раписание

3 октября, суббота

  • 8:00-20:00 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на Университетской площади;
  • 9:20 — торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;
  • 10:00 — старт забега на 5 км;
  • 10:45 — награждение победителей и призёров забега на 5 км;
  • 11:05 — старт детского забега на 500 м (девочки);
  • 11:10 — старт детского забега на 500 м (мальчики);
  • 11:25 — старт Забега безграничных возможностей на 600 м;
  • 11:50 — старт забега на 1 км;
  • с 12:05 — награждение победителей и призёров на дистанциях этого дня, в том числе медалью «За приверженность бегу».

4 октября, воскресенье

  • 9:20 — торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;
  • 10:00 — старт забега на 21,1 км;
  • 12:10 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;
  • 13:30 — старт забега на 10 км;
  • с 14:15 — награждение победителей и призёров в разных категориях;
  • 16:20 — закрытие соревнования.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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