Полумарафон «Моя столица» пройдёт в Москве 3 и 4 октября

Полумарафон «Моя столица» пройдёт в Москве 3 и 4 октября. Старт всех дистанций даётся на Университетской площади, финиш будет там же. К участию приглашаются все желающие.

Спортсмены смогут попробовать свои силы в забегах на 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, 600 м и 500 м.

Раписание

3 октября, суббота

8:00-20:00 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на Университетской площади;

9:20 — торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;

10:00 — старт забега на 5 км;

10:45 — награждение победителей и призёров забега на 5 км;

11:05 — старт детского забега на 500 м (девочки);

11:10 — старт детского забега на 500 м (мальчики);

11:25 — старт Забега безграничных возможностей на 600 м;

11:50 — старт забега на 1 км;

с 12:05 — награждение победителей и призёров на дистанциях этого дня, в том числе медалью «За приверженность бегу».

4 октября, воскресенье

9:20 — торжественное открытие полумарафона «Моя столица»;

10:00 — старт забега на 21,1 км;

12:10 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;

13:30 — старт забега на 10 км;

с 14:15 — награждение победителей и призёров в разных категориях;

16:20 — закрытие соревнования.

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