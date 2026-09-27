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Психолог рассказала, какие продукты добавить в рацион при осенней хандре

Психолог рассказала, какие продукты добавить в рацион при осенней хандре
Какие продукты добавить в рацион осенью
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Осенняя хандра — временное явление, связанное не только с психологией, но и с физиологией. Об этом NEWS.ru рассказала клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Королева.

По её словам, это естественная реакция организма на сокращение светового дня и смену сезонов. Солнечный свет влияет на выработку серотонина, дофамина и мелатонина — когда день укорачивается, их производство падает. Люди чувствуют грусть, уныние, тоску, упадок сил и сонливость, возрастает тяга к сладкому и углеводам, но радость от приятных мелочей сохраняется.

Хандра проходит сама, когда организм адаптируется, — обычно не дольше двух недель. Чтобы облегчить состояние, психолог советует ежедневно гулять днём не менее 30 минут в светлое время, спать не меньше семи часов в тёмной комнате и добавить в рацион рыбу, яйца, орехи и тёмный шоколад.

Также при осенней хандре помогут встречи с друзьями, хобби и забота о себе, отметила Королева.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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