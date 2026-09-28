Эксперты объяснили, почему опасно выдавливать чёрные точки самостоятельно

Чёрные точки, или открытые комедоны, — распространённая проблема, которая может свидетельствовать как о плохой гигиене, так и о серьёзных проблемах со здоровьем. Эксперты рассказали, как от них избавиться, пишет URA.RU.

Самый надёжный метод — обратиться к специалисту, который оценит состояние кожи и подберёт лечение. В первой тройке рекомендаций — кислоты. BHA-кислота, или салициловая, подходит именно для чёрных точек: она отшелушивает кожу и очищает закупоренные поры. Для ежедневного ухода подойдут средства с содержанием до 2%. AHA-кислоты (молочная, гликолевая, миндальная) не заменяют BHA, а используются дополнительно.

Умывание не удалит чёрные точки, но может уменьшить их образование, если причина не в здоровье и гормонах. Умываться следует мягким средством без агрессивного трения — скрабы с крупными частицами и жёсткие щётки только травмируют кожу. Обращайте внимание на pH: он должен быть около 5–5,5, тогда как щелочные средства, включая обычное мыло, нарушают кожный барьер.

Механическое выдавливание чёрных точек в домашних условиях — плохая идея: травмируя кожу и сосуды, вы расширите поры и дадите новой чёрной точке больше места. Также высок риск занести инфекцию. Чёрные точки могут быть самостоятельной проблемой или частью акне, поэтому для диагностики и лечения стоит обратиться к дерматологу, а косметические процедуры проводить у квалифицированного специалиста.

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