Диетолог назвал безопасные альтернативы сахару для сладкоежек

Злоупотребление сахаром в любом виде может наносить огромный вред здоровью. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, среди последствий — проблемы с эмалью зубов, резкие скачки сахара в крови (сначала подъем, затем падение), риск развития сахарного диабета и изменение микробиомного профиля кишечника. Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к избыточному весу и ожирению.

Отвечая на вопрос, чем заменить сахар тем, кто любит сладкое, специалист назвал два относительно безопасных варианта — сахарозаменитель стевию и грибной сахар трегалозу.

При этом идеальным решением Поляков считает переход на натуральные источники сладости — обычные фрукты и ягоды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.