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Диетолог назвал безопасные альтернативы сахару для сладкоежек

Диетолог назвал безопасные альтернативы сахару для сладкоежек
Безопасные альтернативы сахару для сладкоежек
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Злоупотребление сахаром в любом виде может наносить огромный вред здоровью. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, среди последствий — проблемы с эмалью зубов, резкие скачки сахара в крови (сначала подъем, затем падение), риск развития сахарного диабета и изменение микробиомного профиля кишечника. Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к избыточному весу и ожирению.

Отвечая на вопрос, чем заменить сахар тем, кто любит сладкое, специалист назвал два относительно безопасных варианта — сахарозаменитель стевию и грибной сахар трегалозу.

При этом идеальным решением Поляков считает переход на натуральные источники сладости — обычные фрукты и ягоды.

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