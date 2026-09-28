Сомнолог объяснил, какие факторы провоцируют лунатизм

Это состояние не всегда поддаётся прямому лечению. Недостаток сна и стресс могут стать причинами лунатизма, в беседе с NEWS.ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По словам специалиста, по своей сути лунатизм — полная противоположность сонному параличу. Сознание не просыпается, но пробуждается часть мозга, способная управлять телом. Человек действует исключительно на двигательном автоматизме: может встать, ходить, а затем спокойно лечь обратно и ничего не помнить. Совершать сверхсложные задачи в таком состоянии невозможно.

Лунатизм может возникать в результате стресса, тревоги или недосыпа — тогда он длится недолго, буквально один-два раза, и проходит сам. Но бывает, что люди страдают этим достаточно долго, и прямому лечению состояние поддаётся плохо.

Кудинов отметил, что в отпуске, когда меняется образ жизни, приступы случаются реже, а после возвращения на работу с высоким уровнем стресса — чаще. В таких случаях врач советует придерживаться здорового образа жизни, полноценно питаться, отказаться от вредных привычек и принимать витамины.

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