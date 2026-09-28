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Психиатр объяснила, как отличить осеннюю усталость от депрессии

Психиатр объяснила, как отличить осеннюю усталость от депрессии
Как отличить осеннюю усталость от депрессии
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С наступлением осени многие замечают ухудшение состояния. Это не лень и не слабоволие — тело переживает физиологическую перестройку, рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-психиатр, врач высшей категории клиники ментального здоровья «Аксона» Анна Ивашкина.

«С медицинской точки зрения бо́льшая часть осенней усталости — нормальное явление. Летом организм длительно работает в условиях жары: сосуды расширены, обмен веществ ускорен. Осенью метаболизм замедляется, вегетативная нервная система перестраивается, а накопленная за лето усталость проявляется. Отсюда — вялость, снижение концентрации, послеобеденная сонливость», — отмечает эксперт.

У обычной осенней усталости есть характерные черты: сонливость после обеда, но бодрое утро; после отдыха состояние улучшается; работа и повседневная жизнь не страдают; длится от нескольких дней до двух недель. Если же вы спите достаточно, а всё равно устали, отдых не восстанавливает, а состояние держится больше двух недель — это уже не просто «осенняя хандра», говорит Ивашкина.

Снижение энергии осенью имеет биологическую основу: при сокращении светового дня активность серотонина падает, а выработка мелатонина растёт. Если состояние остаётся на уровне «немного устал, немного лень» — вмешательство не требуется. Но если оно достигает клинического уровня — длится долго, выражено тяжело, нарушает функционирование — речь может идти о сезонном аффективном расстройстве (САР), сезонном подтипе депрессии.

Как различить эти состояния? Психиатр выделяет несколько критериев.

  1. Длительность. Нормальная осенняя усталость проходит за одну-две недели. Дольше двух недель без улучшения — выход за рамки адаптации.
  2. Восстановление после отдыха. При нормальной усталости сон и выходные возвращают силы. Тревожный сигнал — отдых не восстанавливает: просыпаешься уставшим, в понедельник чувствуешь себя хуже, чем в пятницу.
  3. Влияние на функционирование. Обычная хандра не мешает работать и общаться. Если не справляетесь с тем, что раньше давалось легко, избегаете общения, потеряли интерес к прежним увлечениям — это уже не «плохое состояние».
  4. Эмоции и мышление. Стойкий пессимизм, чувство никчёмности, снижение концентрации, трудности с решениями, безразличие ко всему требуют серьёзного отношения.
  5. Повторяемость. Если каждую осень вы «по расписанию» входите в спад, а весной восстанавливаетесь — это сезонный паттерн, который сам по себе может указывать на САР.

По словам Анны Ивашкиной, обратиться к специалисту стоит, если усталость сохраняется дольше двух недель, отдых не восстанавливает силы, работа и общение заметно страдают, снижено настроение и потерян интерес, состояние повторяется каждый год в один и тот же сезон. При появлении мыслей о бессмысленности жизни помощь нужна немедленно.

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