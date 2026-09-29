Трихолог-дерматолог объяснила, почему кожа становится очень сухой

Сухая кожа доставляет человеку немало проблем: зуд, чувство стянутости, раздражение, шелушение, а также микротрещины, раннее старение и повышенный риск инфекций. Но проблему сухости можно решить. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор Волос» Кира Кирнас.

Сухая кожа представляет собой не только эстетическую проблему, но и клинический маркер, который может указывать на системные нарушения в организме или на снижение барьерной функции эпидермиса. Врач подчёркивает, что сохранение водного баланса кожи важно для её здоровья, защиты от инфекционных агентов и предотвращения преждевременного старения.

По словам эксперта, причин сухости кожи много — как внешних, так и внутренних.

Среди внешних причин ключевую роль играют климатические условия, включая интенсивное ультрафиолетовое излучение, порывистый ветер, высокие или низкие температуры, сухой воздух. В зимний период проблема сухости усугубляется из-за работы систем центрального отопления и суровой погоды на улице.

Также на риск сухости влияют гигиенические привычки, такие как регулярный приём горячих ванн и частое мытьё рук, вымывающие естественные защитные липиды. Ситуацию усугубляет использование косметических и очищающих средств с высоким содержанием агрессивных поверхностно-активных веществ, спирта и синтетических отдушек.

К внутренним факторам сухости кожи относятся естественные возрастные изменения, при которых снижается выработка кожного сала и замедляется клеточный метаболизм, а также генетическая предрасположенность.

Сухость нередко сопутствует таким дерматологическим заболеваниям, как атопический дерматит, экзема и псориаз, а также может выступать проявлением заболеваний почек, печени и щитовидной железы. Значительное влияние оказывают колебания гормонального фона во время беременности или менопаузы, а также дефицит в рационе полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и витаминов.

Проблема сухой кожи неприятна, но она успешно решается. Такой коже нужен особый уход, направленный на сохранение гидратации и поддержку эпидермального барьера.

Очищение сухой кожи должно быть максимально мягким, с применением бессульфатных эмульсий, синдетов и гидрофильных масел с физиологическим уровнем pH. Для дополнительной гидратации и защиты от потери влаги возможно ежедневное нанесение эмолентов с церамидами и хумектантов — средств с гиалуроновой кислотой и глицерином. Их наносят сразу после водных процедур, когда кожа ещё удерживает влагу.

Глубокую эксфолиацию при сухости кожи лучше не делать. Лучше отдавать предпочтение мягким энзимным пилингам и полигидроксикислотам вместо жёстких абразивных скрабов, способных повредить эпидермис.

Для защиты кожи от пересушивания Кира Кирнас также советует использовать кремы и бальзамы для защиты от ультрафиолета, а также защищаться одеждой и кремами от ветра и мороза.

Не менее важны поддержание адекватного питьевого режима, корректировка рациона в пользу продуктов, богатых антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, а также контроль уровня влажности в жилых помещениях.

Проблема сухости часто затрагивает и волосистую часть головы, что приводит к ощущению стянутости, перхоти, зуду. Для решения проблемы требуется качественный уход, а некоторым пациентам также необходимы трихологические процедуры: газожидкостный пилинг, мезотерапия, плазмотерапия, наружные препараты.

В случае возникновения выраженной сухости врач рекомендует обратиться к трихологу или дерматологу, чтобы подобрать индивидуальный уход и при необходимости получить необходимые процедуры для устранения проблем, связанных с сухостью.

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