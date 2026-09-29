Хирург назвал неочевидную причину тромбоза

Недостаток чистой воды в рационе — недооценённый фактор риска тромбоза. Об этом NEWS.ru рассказала врач-хирург Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Альбина Разаханова.

Если организм получает меньше 1,5 литра воды в день, объём плазмы крови снижается, она густеет и становится более вязкой — это повышает вероятность образования тромбов. Особенно опасна такая ситуация в жару, во время перелётов, при спортивных нагрузках и при употреблении алкоголя. В самолёте к этому добавляется сухой кондиционированный воздух, который сушит слизистые и ускоряет потерю влаги.

По словам врача, 1,5–2 литра чистой воды в сутки — базовая норма для взрослого. Чай, кофе, соки и газировка в неё не входят: многие из этих напитков обладают мочегонным действием и только усиливают обезвоживание.

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