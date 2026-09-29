15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Хирург назвал неочевидную причину тромбоза

Хирург назвал неочевидную причину тромбоза
Хирург назвал неочевидную причину тромбоза
Комментарии

Недостаток чистой воды в рационе — недооценённый фактор риска тромбоза. Об этом NEWS.ru рассказала врач-хирург Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Альбина Разаханова.

Если организм получает меньше 1,5 литра воды в день, объём плазмы крови снижается, она густеет и становится более вязкой — это повышает вероятность образования тромбов. Особенно опасна такая ситуация в жару, во время перелётов, при спортивных нагрузках и при употреблении алкоголя. В самолёте к этому добавляется сухой кондиционированный воздух, который сушит слизистые и ускоряет потерю влаги.

По словам врача, 1,5–2 литра чистой воды в сутки — базовая норма для взрослого. Чай, кофе, соки и газировка в неё не входят: многие из этих напитков обладают мочегонным действием и только усиливают обезвоживание.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете
Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android