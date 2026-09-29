Диетолог объяснил, чем цветная соль отличается от обычной

Цветная соль — розовая, чёрная, синяя — чаще всего оказывается не чудо-продуктом, а удачным маркетинговым приёмом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Специалист напомнил, что основа любой соли — хлорид натрия. Так, в гималайской его доля достигает 97-98%, а на долю примесей — минералов вроде магния и калия — остаётся всего 2-3%.

«Какой-то судьбоносной или волшебной пользы от такого формата нет», — заявил Поляков. Он объяснил, что минералы усваиваются только в определённой форме, предпочтительно хелатной, и должны поступать в организм в достаточном объёме. Диетолог сомневается, что соль даёт нужную концентрацию магния или калия.

Цвет продукта, по его словам, обусловлен либо минеральными примесями, либо добавками — перцем, пережжённым пеплом. На визуальную подачу это влияет, а вот на пользу — нет, заключил эксперт.

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