Трихолог рассказала, почему волосы могут начать выпадать после стресса

Стресс может привести не только к бессоннице и повышенному давлению, но и к выпадению волос. Причём волосы начинают редеть не сразу, а спустя несколько месяцев после пережитого потрясения. О том, почему так происходит и как с этим бороться, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Гончарова.

Оказывается, под влиянием постоянных эмоциональных потрясений или острого стресса может развиться состояние, которое врачи называют телогеновым выпадением. Оно представляет собой временное нарушение естественного жизненного цикла волос.

Этот цикл проходит три фазы: анаген, являющийся фазой активного роста и продолжающийся от двух до семи лет, короткий переходный этап катаген, а также фаза покоя — телоген, длительность которой составляет около трёх месяцев.

При остром стрессовом воздействии фолликулы массово и преждевременно переходят из стадии анагена в телоген. По этой причине усиленная потеря волос начинается не сразу, а спустя два-три месяца после пережитого события, когда сам стрессовый фактор, возможно, давно остался позади.

Спровоцировать такой сбой могут самые разнообразные причины, начиная от тяжёлых эмоциональных переживаний, связанных с личными кризисами или работой, и заканчивая серьёзным физическим стрессом, таким как хирургические вмешательства, травмы, высокие физические перегрузки, перенесённые инфекционные заболевания.

Кроме того, психологический стресс часто приводит к нарушению режима питания, что вызывает вторичные проблемы с волосами из-за дефицита необходимых нутриентов.

Для решения проблемы важно устранить первопричину. Если стресс хронический, его нужно остановить. Параллельно стоит скорректировать рацион питания, обогатив его белками, железом, цинком, витаминами группы B и омега-3 жирными кислотами, а также обеспечить деликатный домашний уход без агрессивных химических воздействий и термических укладок.

Татьяна Гончарова подчёркивает: если у вас начали выпадать волосы, проблему важно решить вовремя, прежде чем волосы сильно поредеют. Хотя потеря волос при диффузной алопеции обратима, отрастать они будут очень долго. Поэтому, если вы заметили, что волосы посыпались, обязательно обратитесь к трихологу. Не пытайтесь решить проблему самостоятельно, ведь вам необходима по меньшей мере диагностика.

Если у вас был стресс и если спустя какое-то время начали выпадать волосы, то кажется логичным связать эти два события. Но на практике часто бывает так, что стресс стал лишь фоном, а волосы выпадают по совершенно другой причине. И тогда борьба со стрессом без других мер по решению проблемы диффузной алопеции не приведёт к хорошим результатам.

Чтобы не терять время, наблюдая за тем, как выпадают и редеют ваши волосы, врач советует обратиться к специалисту и получить консультацию. На приёме трихолог проведёт диагностику и постарается определить причину алопеции. Возможно, выпадение действительно связано со стрессом, но в ходе диагностики врач также исключит неблагоприятные типы алопеции, которые могли бы привести к необратимому снижению густоты волос.

Если всё же диагноз телогенового выпадения будет подтверждён, то трихолог поможет остановить его, используя процедуры и препараты. Например, в условиях клиники можно использовать мезотерапию, плазмотерапию, лазер, фототерапию, различные виды массажа, озонотерапию. Комплекс процедур подбирается индивидуально, в зависимости от типа и выраженности алопеции.

Избавиться от стресса важно для сохранения не только пышных волос, но и хорошего здоровья. Однако при этом не менее важна своевременная консультация специалиста, который поможет остановить выпадение и сохранить густоту волос.

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