Уролог рассказал, какие упражнения могут привести к недержанию мочи

Многие женщины впервые сталкиваются с недержанием мочи именно во время занятий спортом. Такие эпизоды пугают и заставляют всё меньше доверять собственному телу, а иногда — вовсе отказываться от привычных нагрузок. Почему физнагрузка может провоцировать подтекание, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-уролог медицинского центра «Юниклиник» Юлия Сушкова.

При интенсивной нагрузке повышается внутрибрюшное давление, а вместе с ним — давление на структуры, отвечающие за удержание мочи. В норме мышцы и связки тазового дна поддерживают мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, но если эта система ослаблена, может возникать подтекание.

Чаще всего эпизоды провоцируют прыжковые упражнения: скакалка, запрыгивания на тумбу, бёрпи. При каждом отталкивании и приземлении тазовое дно испытывает резкую нагрузку. Похожая ситуация — при беге: повторяющиеся удары стопы создают циклическую нагрузку, поэтому первые эпизоды недержания нередко появляются именно на беговой дорожке. Отдельно уролог выделяет силовые тренировки с большими весами — приседания со штангой, становую тягу, жим ногами, особенно при задержке дыхания и натуживании.

При этом сама по себе нагрузка не приводит к недержанию у каждой женщины. Значение имеет сочетание факторов: состояние тазового дна, перенесённые беременности и роды, масса тела, хронический кашель, особенности соединительной ткани, объём и интенсивность тренировок. Иногда спорт просто становится ситуацией, в которой уже существующая проблема впервые проявляет себя.

Врач подчёркивает, что женщина не должна привыкать к подтеканиям и менять из-за них образ жизни.

«Моя задача как врача — не сказать: «Не бегайте, не прыгайте, не ходите в спортзал». Наоборот, цель лечения — вернуть полноценную жизнь, в которой женщина снова может заниматься любимым спортом. Нужно обратиться за медицинской помощью — эту проблему можно решить», — заключила Сушкова.

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