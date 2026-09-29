Стоматолог рассказала, как предотвратить пародонтит

Болезни пародонта поражают до 90% населения, уступая по распространённости только кариесу, и остаются одной из главных причин расшатывания и потери зубов. О том, как защитить себя, «Чемпионату» рассказала врач-стоматолог-пародонтолог клиники «Все свои» Нелли Чобанян.

Специалист сразу поясняет путаницу в терминах: предотвращать нужно не пародонтоз, а пародонтит. Пародонтозом в СССР часто называли воспалительные заболевания пародонта, которыми в большинстве случаев и является пародонтит. Истинный пародонтоз — редкая дегенеративная патология, на которую приходится лишь 1-3% случаев.

Развитие болезни выглядит так: сначала воспаляются и кровоточат дёсны (гингивит), затем воспаление проникает глубже в окружающие зуб ткани, они ослабляются, зуб расшатывается и выпадает. Процесс идёт длительно, поэтому важно обратиться к стоматологу до того, как зуб начнёт шататься.

Причины пародонтита делятся на модифицируемые и немодифицируемые — возраст и генетику изменить нельзя, а вот на гигиену, курение и диабет влиять можно. Также на состояние пародонта влияют гормональные колебания, включая беременность и приём гормональных средств. Главная же причина — недостаточная гигиена: из-за неё образуются биоплёнки, под которыми размножаются бактерии, провоцирующие воспаление.

Профилактика сводится к двум вещам: качественный уход дома и регулярная профессиональная гигиена. Дома нужны чистка дважды в день, очищение межзубных промежутков, ополаскиватели с антисептиками, а также нить, зубной ёршик или ирригатор — пародонтит чаще всего начинается именно с межзубных сосочков. У стоматолога стоит бывать раз в 6-12 месяцев для удаления биопленок и налёта, а также отказаться от курения и контролировать диабет, если он есть.

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