15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Стоматолог рассказала, как предотвратить пародонтит

Стоматолог рассказала, как предотвратить пародонтит
Стоматолог рассказал, как предотвратить пародонтит
Комментарии

Болезни пародонта поражают до 90% населения, уступая по распространённости только кариесу, и остаются одной из главных причин расшатывания и потери зубов. О том, как защитить себя, «Чемпионату» рассказала врач-стоматолог-пародонтолог клиники «Все свои» Нелли Чобанян.

Специалист сразу поясняет путаницу в терминах: предотвращать нужно не пародонтоз, а пародонтит. Пародонтозом в СССР часто называли воспалительные заболевания пародонта, которыми в большинстве случаев и является пародонтит. Истинный пародонтоз — редкая дегенеративная патология, на которую приходится лишь 1-3% случаев.

Развитие болезни выглядит так: сначала воспаляются и кровоточат дёсны (гингивит), затем воспаление проникает глубже в окружающие зуб ткани, они ослабляются, зуб расшатывается и выпадает. Процесс идёт длительно, поэтому важно обратиться к стоматологу до того, как зуб начнёт шататься.

Причины пародонтита делятся на модифицируемые и немодифицируемые — возраст и генетику изменить нельзя, а вот на гигиену, курение и диабет влиять можно. Также на состояние пародонта влияют гормональные колебания, включая беременность и приём гормональных средств. Главная же причина — недостаточная гигиена: из-за неё образуются биоплёнки, под которыми размножаются бактерии, провоцирующие воспаление.

Профилактика сводится к двум вещам: качественный уход дома и регулярная профессиональная гигиена. Дома нужны чистка дважды в день, очищение межзубных промежутков, ополаскиватели с антисептиками, а также нить, зубной ёршик или ирригатор — пародонтит чаще всего начинается именно с межзубных сосочков. У стоматолога стоит бывать раз в 6-12 месяцев для удаления биопленок и налёта, а также отказаться от курения и контролировать диабет, если он есть.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны
Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android