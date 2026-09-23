Гранд-финал сезона триатлона IRONSTAR 2026 пройдёт в Сириусе с 1 по 4 октября

С 1 по 4 октября на федеральной территории «Сириус» состоится масштабный фестиваль спорта IRONSTAR Сириус 2026, который объединит соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, женский и мужской забеги, детский старт, а также гранд-финал серии IRONSTAR ИНДОР 2026.

Участники фестиваля приедут в Сириус из разных регионов России. Наиболее широко представлены Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области.

Откроет программу 1 октября гранд-финал IRONSTAR INDOOR – серии соревнований по триатлону в помещении. Соревнования проходили в начале 2026 года в разных форматах в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам рейтинга 10 лучших участников получили право выступить в финале, где поборются за Кубок.

2 октября стартует основная программа фестиваля. В этот день пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR. Участники смогут выбрать дистанцию 1 км, одну морскую милю — 1,852 км или две морские мили — 3,704 км. Также состоится эстафета SWIMSTAR 2K для команд из двух человек, каждый из которых проплывёт по 1 км. Заплывы пройдут в акватории Имеретинского порта Чёрного моря.

В этот же день состоятся женский забег IRONLADY и мужской забег MANSTAR на дистанции 5 км, маршруты которых пройдут через Олимпийский парк. Для детей от 0 до 12 лет пройдёт STARKIDS: участники от 0 до 6 лет преодолеют 500 м, а дети от 7 до 12 лет включительно — 1000 м.

Фото: Пресс-служба IRONSTAR

3 октября пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR 113 и IRONSTAR 1/8. Участникам IRONSTAR 113 предстоит преодолеть 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. IRONSTAR 1/8 в Сириусе пройдёт в двухэтапном формате. Первый этап включает 0,5 км плавания, 20 км велогонки и 5,3 км бега. По его итогам первые 30 мужчин и 30 женщин в абсолютном зачёте выйдут в суперфинал на дистанции SUPERSPRINT, который состоится в тот же день.

IRONSTAR Сириус 2026 станет финальным событием сезона, по итогам которого определится итоговое распределение позиций в рейтинге All Stars. 4 октября завершит спортивную программу IRONSTAR OLYMPIC. Олимпийская дистанция включает 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Плавательные этапы триатлонных дистанций пройдут в акватории Имеретинского яхтенного порта. Велосипедные и беговые маршруты проложены по территории Сириуса и Олимпийского парка, в том числе вдоль набережной и олимпийских объектов.

Отдельной частью фестиваля станут соревнования по паратриатлону. В Сириусе пройдут «Всероссийские соревнования и Кубок IRONSTAR по триатлону среди слепых и лиц с ПОДА».

Помимо соревнований, в дни фестиваля пройдёт дополнительная программа для участников и болельщиков. В неё войдут коферайд с Ильёй и Юлией Прасоловыми, пробежка по олимпийским объектам, бизнес-пробежка и завтрак с Ильёй Слеповым, тренировки по плаванию и мастер-классы.

А 2 октября для участников и гостей фестиваля также будет работать лекторий IRONSTAR. В этом году его программа будет посвящена спорту как части современной жизни — от личного опыта и тренировок до бизнеса, сообществ и развития спортивной культуры.

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