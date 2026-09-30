Врач рассказала, почему инфаркт всё чаще настигает молодых людей

Инфаркт перестал быть болезнью пожилых — сегодня кардиологи всё чаще видят на больничных койках людей 30-40 лет, а иногда и младше. О причинах «омоложения» инфаркта в беседе с «Чемпионатом» рассказала ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИНОПР Пироговского Университета Агнесса Мелкикян.

Традиционные факторы риска никуда не исчезли: курение, лишний вес, диабет и высокое давление по-прежнему бьют по сердцу. Но у молодых они работают агрессивнее и быстрее, сочетаясь с новыми угрозами. Исследования показывают, что среди молодых пациентов с инфарктом курение и ожирение встречаются значительно чаще, чем среди пожилых.

Отдельная опасность — никотин в новых формах: вейпы, снюс, электронные сигареты и кальяны, которые молодёжь воспринимает как безопасную альтернативу.

«Это опасное заблуждение. Никотин токсичен для сердца и сосудов независимо от способа доставки. Три четверти молодых вейперов никогда до этого не курили — они начали именно с «безвредной» альтернативы. Никотин повышает давление, повреждает сосудистую стенку и создаёт условия для образования тромбов», — отмечает эксперт.

Триггером становятся и энергетики: кофеин в высоких дозах активирует симпатическую нервную систему, растёт потребность сердца в кислороде, нарушается коронарный кровоток. Описаны случаи инфаркта у здоровых молодых людей после нескольких банок энергетика в день. Особенно уязвимы те, кто совмещает их с тренировками, ограничениями в еде или недосыпом.

Хронический недосып и постоянное психоэмоциональное напряжение держат организм в режиме мобилизации: ночью, когда сердце должно отдыхать, оно работает на повышенных оборотах. Смартфонная зависимость, стресс и недостаток сна всё чаще называют новыми факторами риска острого коронарного синдрома.

«Есть и психосоциальный груз: среди молодых пациентов с инфарктом значительно выше доля людей с низким доходом, психиатрическими расстройствами и семейной историей ишемической болезни сердца. Инфаркт у молодых — это не только биология, но и социальный контекст», — заключила Агнесса Мелкикян.

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