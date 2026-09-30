15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказала, почему инфаркт всё чаще настигает молодых людей

Врач рассказала, почему инфаркт всё чаще настигает молодых людей
Инфаркт всё чаще настигает молодых людей
Комментарии

Инфаркт перестал быть болезнью пожилых — сегодня кардиологи всё чаще видят на больничных койках людей 30-40 лет, а иногда и младше. О причинах «омоложения» инфаркта в беседе с «Чемпионатом» рассказала ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИНОПР Пироговского Университета Агнесса Мелкикян.

Традиционные факторы риска никуда не исчезли: курение, лишний вес, диабет и высокое давление по-прежнему бьют по сердцу. Но у молодых они работают агрессивнее и быстрее, сочетаясь с новыми угрозами. Исследования показывают, что среди молодых пациентов с инфарктом курение и ожирение встречаются значительно чаще, чем среди пожилых.

Отдельная опасность — никотин в новых формах: вейпы, снюс, электронные сигареты и кальяны, которые молодёжь воспринимает как безопасную альтернативу.

«Это опасное заблуждение. Никотин токсичен для сердца и сосудов независимо от способа доставки. Три четверти молодых вейперов никогда до этого не курили — они начали именно с «безвредной» альтернативы. Никотин повышает давление, повреждает сосудистую стенку и создаёт условия для образования тромбов», — отмечает эксперт.

Триггером становятся и энергетики: кофеин в высоких дозах активирует симпатическую нервную систему, растёт потребность сердца в кислороде, нарушается коронарный кровоток. Описаны случаи инфаркта у здоровых молодых людей после нескольких банок энергетика в день. Особенно уязвимы те, кто совмещает их с тренировками, ограничениями в еде или недосыпом.

Хронический недосып и постоянное психоэмоциональное напряжение держат организм в режиме мобилизации: ночью, когда сердце должно отдыхать, оно работает на повышенных оборотах. Смартфонная зависимость, стресс и недостаток сна всё чаще называют новыми факторами риска острого коронарного синдрома.

«Есть и психосоциальный груз: среди молодых пациентов с инфарктом значительно выше доля людей с низким доходом, психиатрическими расстройствами и семейной историей ишемической болезни сердца. Инфаркт у молодых — это не только биология, но и социальный контекст», — заключила Агнесса Мелкикян.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны
Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android