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Путешественник прошёл Кавказскую тропу и рассказал о подготовке к такому походу

Путешественник рассказал о подготовке к походу на 1800 км по Кавказской тропе
Владимир Пискунов
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Владимир Пискунов прошёл Кавказскую тропу целиком и в интервью «Чемпионату» рассказал, нужна ли подготовка для такого похода. За 93 дня он пешком преодолел порядка 1800 км.

«Для таких походов, как Кавказская тропа, нужно иметь хотя бы минимальную подготовку. Понятно, что всё реально, но опять же — какой человек. Когда я шёл по полному маршруту Кавказской тропы, познакомился с айтишником Иваном. Он никогда в жизни не был в походе, но за несколько месяцев до этого делал простые тренировки и тоже благополучно прошёл маршрут целиком», — говорит путешественник.

Пискунов подчеркнул, что крайне важно решить вопрос со снаряжением. Нужно продумывать, смотреть и больше наблюдать за другими туристами. Также важна дисциплина. На длинных дистанциях без неё никак.

Полную версию интервью с Владимиром Пискуновым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 по московскому времени.

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