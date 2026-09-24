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Путешественник рассказал, какое влияние длительные походы оказывают на психику

Путешественник рассказал, какое влияние длительные походы оказывают на психику
Владимир Пискунов
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Путешественник Владимир Пискунов прошёл Кавказскую тропу и в интервью «Чемпионату» назвал неожиданный эффект от похода для психики. За 93 дня Пискунов в одиночку преодолел около 1800 км.

«Где-то к третьей неделе пути голова сама собой начала очищаться от привычного потока новостей и бесконечных внешних раздражителей. Поймал себя на мысли, когда переходил из Дагестана в Чечню, что вообще не читаю новости. И от этого было удивительно хорошо — словно сняли тяжёлый слой шума, который годами копился в сознании», — вспоминает путешественник.

Пискунов объяснил, что все заботы стали предельно простыми и понятными: найти воду, выбрать место под палатку, не замёрзнуть ночью, успеть снять видео до темноты. Эти задачи занимали почти 99% мыслей и дел, и в этой простоте была своя огромная ценность.

Полную версию интервью с Владимиром Пискуновым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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