Путешественник рассказал о встречах с медведями во время похода по Кавказской тропе

Путешественник Владимир Пискунов прошёл Кавказскую тропу и в интервью «Чемпионату» рассказал о встречах с медведями на пути. За 93 дня Пискунов в одиночку преодолел порядка 1800 км.

«За время похода всегда бывает тесное знакомство с местной природой. У меня было две встречи с медведем. Первая — в Чечне, на 26-й день: видел одного в 300 м на склоне. На 27-й день, возможно, того же самого встретил уже в 40 м. Мы столкнулись на тропе. Я даже крикнуть не успел — он начал убегать. Я замер, потом думаю: «Надо снять на видео». Аккуратно пошёл за ним. Он встал в 100 м, поднялся на задние лапы, я крикнул — и он ушёл», — поделился путешественник.

Больше Пискунов медведей не видел. Путешественник предположил, что они его чуяли и заблаговременно уходили. В медвежьих местах он всегда давал о себе знать — включал музыку, громко говорил. Это лучшее средство предупреждения.

Полную версию интервью с Владимиром Пискуновым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 по московскому времени.

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