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«Завидово трейл» пройдёт в Тверской области 3 и 4 октября

«Завидово трейл» пройдёт в Тверской области 3 и 4 октября
«Завидово трейл»
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«Завидово трейл» пройдёт в Тверской области 3 и 4 октября. Трейл пройдет на территории гостиничного комплекса «Ямская слобода».

К участию приглашаются все желающие. В программе заявлено сразу восемь дистанций для всех возрастов и уровней подготовки.

Дистанции

  • KIDS 500 — 500 метров для юных бегунов 5-7 лет;
  • KIDS 1000 — 1 км для ребят 8-13 лет;
  • NF (Night Forest) — ночной забег на 5 км;
  • FIELD — 10 км для тех, кто готов бросить себе серьёзный вызов;
  • FOREST — 20 км среди бескрайних лесов;
  • FOREST&FORD — 50 км по лесу и через брод;
  • КАНИКРОСС — забег на 2 км по грунту с собакой;
  • LIGHT — бесплатный фановый забег на 2 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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