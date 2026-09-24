«Завидово трейл» пройдёт в Тверской области 3 и 4 октября

«Завидово трейл» пройдёт в Тверской области 3 и 4 октября. Трейл пройдет на территории гостиничного комплекса «Ямская слобода».

К участию приглашаются все желающие. В программе заявлено сразу восемь дистанций для всех возрастов и уровней подготовки.

Дистанции

KIDS 500 — 500 метров для юных бегунов 5-7 лет;

KIDS 1000 — 1 км для ребят 8-13 лет;

NF (Night Forest) — ночной забег на 5 км;

FIELD — 10 км для тех, кто готов бросить себе серьёзный вызов;

FOREST — 20 км среди бескрайних лесов;

FOREST&FORD — 50 км по лесу и через брод;

КАНИКРОСС — забег на 2 км по грунту с собакой;

LIGHT — бесплатный фановый забег на 2 км.

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