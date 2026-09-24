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Психолог дал совет матерям, у которых нет возможности попросить о помощи с ребёнком

Психолог дал совет матерям, у которых нет возможности попросить о помощи с ребёнком
Что делать, если некому помочь с ребёнком
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Психолог Валерий Гут дал в рубрике «Теперь вы знаете» совет матерям, у которых нет возможности попросить о помощи с ребёнком. Муж весь день на работе, бабушек и дедушек вблизи нет, подруги отдалились — нередкая ситуация. А иногда женщина вообще мать-одиночка.

«Адаптация к новой жизни требует пересмотра привычного ритма, приоритетов и представлений о том, что значит «успевать». После рождения ребёнка меняется весь жизненный уклад. При этом прежние требования к себе часто сохраняются: быть продуктивной, поддерживать порядок дома, успевать работать и находить время на себя», — говорит эксперт.

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Но способность выдерживать недосып, тревогу и постоянное напряжение не зависит только от силы характера. Поэтому просить о помощи, делегировать бытовые дела, пересматривать привычные требования к себе и находить время для восстановления — не признаки того, что вы «не справляетесь», а часть этой адаптации.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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