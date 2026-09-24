Нейропсихолог объяснил, чем высокофункциональная депрессия отличается от обычной

Нейропсихолог Руслан Гимранов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», чем высокофункциональная депрессия отличается от обычной. Человека в депрессии зачастую представляют так: он постоянно грустный, много плачет, днями не выходит из дома, а иногда ему не хватает сил дойти даже до кухни.

«В случае с высокофункциональной депрессией ничего такого нет: человек продолжает работать и иногда берёт на себя даже больше задач, чем обычно. Из-за этого окружающие, а иногда и врачи могут объяснять его состояние чем угодно — профессиональным стрессом, перфекционизмом, выгоранием, но только не депрессией. Сохранённая работоспособность сама по себе ещё не говорит о психологическом благополучии», — говорит эксперт.

Слово «высокофункциональная» вообще требует осторожности. Мы видим, что человек справляется с работой, но можем не знать, что происходит в остальных сферах, так общается ли он с близкими, ухаживает ли за собой, способен ли отдыхать и получать удовольствие.

К тому же человек склонен преуменьшать своё состояние. Он может объяснять потерю вкуса к жизни какими-то обстоятельствами: «просто устал», «сейчас время такое, что всем плохо», «немного выгорел» — и это звучит убедительно и для него, и для окружающих. Так что даже стандартные опросники для выявления депрессии могут вообще не показать проблемы, потому что её не видит тот, кто отвечает на вопросы.

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