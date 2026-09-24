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Нейропсихолог объяснил, чем высокофункциональная депрессия отличается от обычной

Нейропсихолог объяснил, чем высокофункциональная депрессия отличается от обычной
Что такое высокофункциональная депрессия
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Нейропсихолог Руслан Гимранов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», чем высокофункциональная депрессия отличается от обычной. Человека в депрессии зачастую представляют так: он постоянно грустный, много плачет, днями не выходит из дома, а иногда ему не хватает сил дойти даже до кухни.

«В случае с высокофункциональной депрессией ничего такого нет: человек продолжает работать и иногда берёт на себя даже больше задач, чем обычно. Из-за этого окружающие, а иногда и врачи могут объяснять его состояние чем угодно — профессиональным стрессом, перфекционизмом, выгоранием, но только не депрессией. Сохранённая работоспособность сама по себе ещё не говорит о психологическом благополучии», — говорит эксперт.

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Слово «высокофункциональная» вообще требует осторожности. Мы видим, что человек справляется с работой, но можем не знать, что происходит в остальных сферах, так общается ли он с близкими, ухаживает ли за собой, способен ли отдыхать и получать удовольствие.

К тому же человек склонен преуменьшать своё состояние. Он может объяснять потерю вкуса к жизни какими-то обстоятельствами: «просто устал», «сейчас время такое, что всем плохо», «немного выгорел» — и это звучит убедительно и для него, и для окружающих. Так что даже стандартные опросники для выявления депрессии могут вообще не показать проблемы, потому что её не видит тот, кто отвечает на вопросы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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