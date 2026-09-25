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Педиатр назвала идеальные составляющие для полезного школьного перекуса

Педиатр назвала идеальные составляющие для полезного школьного перекуса
Что положить школьнику на перекус
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Педиатр Екатерина Морозова назвала в рубрике «Теперь вы знаете» идеальные составляющие для полезного школьного перекуса. Она рекомендовала в качестве основного напитка выбирать воду, а также подчеркнула, что хороший перекус обычно сочетает несколько компонентов.

«Положите источники белка — йогурт без добавок, сыр, яйцо, протеиновый батончик (желательно без сахара и шоколада), орехи. Источники клетчатки: цельнозерновой хлеб, хлебцы, несладкое овсяное печенье, батончики с мюсли без сахара, овощи, фрукты, ягоды», — рекомендует врач.

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Сочетайте углеводы с белком и клетчаткой. Например, бутерброд с сыром и овощами, йогурт с орехами и фруктами, цельнозерновой хлеб с авокадо и яйцом. Белок и клетчатка замедляют всасывание сахара, и энергия поступает равномерно.

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