Забег, посвящённый памяти академика Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября

Забег, посвящённый памяти академика Владимира Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября. К участию приглашаются все желающие.

Это традиционный осенний пробег от команды Объединённого института ядерных исследований в наукограде Дубна. Участникам предлагаются дистанции от 600 м до 8 км.

Программа:

9:00 — начало выдачи стартовых номеров;

10:30 — торжественное открытие пробега;

10:30 — окончание выдачи стартовых номеров;

10:45 — старт 600 м;

11:00 — старт 1,3 км;

11:10 — старт 2,3 км;

11:30 — старт 4 км, 8 км;

12:00 — награждение 1,3 км, 2,3 км;

13:00 — награждение 4 км, 8 км.

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