Забег, посвящённый памяти академика Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября
Забег, посвящённый памяти академика Владимира Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября. К участию приглашаются все желающие.
Это традиционный осенний пробег от команды Объединённого института ядерных исследований в наукограде Дубна. Участникам предлагаются дистанции от 600 м до 8 км.
Программа:
- 9:00 — начало выдачи стартовых номеров;
- 10:30 — торжественное открытие пробега;
- 10:30 — окончание выдачи стартовых номеров;
- 10:45 — старт 600 м;
- 11:00 — старт 1,3 км;
- 11:10 — старт 2,3 км;
- 11:30 — старт 4 км, 8 км;
- 12:00 — награждение 1,3 км, 2,3 км;
- 13:00 — награждение 4 км, 8 км.
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