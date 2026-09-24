15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Забег, посвящённый памяти академика Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября

Забег, посвящённый памяти академика Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября
Забег памяти академика Векслера
Комментарии

Забег, посвящённый памяти академика Владимира Векслера, пройдёт в Московской области 4 октября. К участию приглашаются все желающие.

Это традиционный осенний пробег от команды Объединённого института ядерных исследований в наукограде Дубна. Участникам предлагаются дистанции от 600 м до 8 км.

Программа:

  • 9:00 — начало выдачи стартовых номеров;
  • 10:30 — торжественное открытие пробега;
  • 10:30 — окончание выдачи стартовых номеров;
  • 10:45 — старт 600 м;
  • 11:00 — старт 1,3 км;
  • 11:10 — старт 2,3 км;
  • 11:30 — старт 4 км, 8 км;
  • 12:00 — награждение 1,3 км, 2,3 км;
  • 13:00 — награждение 4 км, 8 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете Изоляция разрушает. Как уберечь психику матери в декрете
Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны Депрессия может прятаться за высокой продуктивностью. 7 сигналов того, что вы больны
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android