Эксперты рассказали, как справиться с тягой к еде поздним вечером

Ночной жор — распространённая проблема, которая ведёт к перееданию, лишнему весу и нарушениям сна. Эксперты объяснили, откуда он берётся и что помогает.

Если днём пропускать приёмы пищи или есть быстро усваиваемые продукты, к вечеру организм «догоняет» голод, пишет URA.RU. Провоцируют ночные перекусы стресс, тревога и депрессия — еда помогает «заглушить» эмоции. Влияет и недосып: он нарушает гормональный баланс и чувство голода. Иногда это просто привычка. Причиной могут быть и нарушения обмена веществ — тогда нужен врач.

Чтобы справиться с проблемой, эксперты рекомендуют питаться регулярно, включать больше белков, клетчатки и сложных углеводов. Если жор стал привычкой, нужно занять вечер чтением, фильмом или хобби.

Постоянное переедание ночью, резкие изменения веса, усталость, проблемы со сном и пищеварением — повод обратиться за помощью: причиной может быть гормональный дисбаланс.

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