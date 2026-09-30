Диетолог рассказал, какой сахар полезнее — белый или коричневый

Цвет продукта не меняет его сути. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru ответил, полезнее ли коричневый сахар белого.

По словам эксперта, коричневый сахар — это те же быстрые углеводы. «В нём есть небольшие примеси других компонентов, за счёт чего калорийность коричневого сахара на 20–30 ккал ниже, чем у обычного белого», — отметил специалист.

При этом, подчеркнул Антон Поляков, разницы в усвоении и полезных свойствах нет. Он назвал коричневый сахар маркетинговым ходом: необычный вид привлекает покупателей и лучше продаётся. Чаще всего его выбирают те, кто ищет новинки и разнообразие.

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