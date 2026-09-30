Психиатр рассказала, как распознать депрессию у себя и близких

Депрессия — одно из самых распространённых заболеваний в мире, и многие люди годами страдают от неё, не осознавая этого. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Юлия Глухова. По её словам, окружающие часто списывают симптомы болезни на лень, нежелание что-либо делать или «сложный» характер.

Насторожить должны перемены в поведении близкого человека: замкнутость, потеря интереса к прежним увлечениям, трудности с повседневными делами, подавленный, раздражительный или тревожный вид, упадок сил, проблемы со сном и аппетитом, изменения веса. Если подобные симптомы — сниженное настроение, отсутствие радости, утомляемость, сложности с концентрацией, чувство вины, тревожность — беспокоят вас самих не менее двух недель, это повод присмотреться к состоянию.

Проверить себя можно с помощью шкалы Занга или шкалы депрессии Бека. При положительном результате тестов, стойких симптомах или мыслях о суициде нужно обратиться к специалисту.

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