15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психиатр рассказала, как распознать депрессию у себя и близких

Психиатр рассказала, как распознать депрессию у себя и близких
Как распознать депрессию у себя и близких
Комментарии

Депрессия — одно из самых распространённых заболеваний в мире, и многие люди годами страдают от неё, не осознавая этого. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Юлия Глухова. По её словам, окружающие часто списывают симптомы болезни на лень, нежелание что-либо делать или «сложный» характер.

Насторожить должны перемены в поведении близкого человека: замкнутость, потеря интереса к прежним увлечениям, трудности с повседневными делами, подавленный, раздражительный или тревожный вид, упадок сил, проблемы со сном и аппетитом, изменения веса. Если подобные симптомы — сниженное настроение, отсутствие радости, утомляемость, сложности с концентрацией, чувство вины, тревожность — беспокоят вас самих не менее двух недель, это повод присмотреться к состоянию.

Проверить себя можно с помощью шкалы Занга или шкалы депрессии Бека. При положительном результате тестов, стойких симптомах или мыслях о суициде нужно обратиться к специалисту.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Пары едят раздельно, чтобы не расстаться. Что такое пищевой развод? Пары едят раздельно, чтобы не расстаться. Что такое пищевой развод?
Тип старения лица определяет уход за кожей. Как понять, что выбрать из косметики Тип старения лица определяет уход за кожей. Как понять, что выбрать из косметики
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android