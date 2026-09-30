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Как быстро замариновать скумбрию дома: пошаговый рецепт

Как быстро замариновать скумбрию дома: пошаговый рецепт
Как быстро замариновать скумбрию дома
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Маринованная рыба, приготовленная своими руками, получается настолько вкусной, что многие навсегда отказываются от магазинной. Как быстро замариновать скумбрию, чтобы зимой было что добавить к гарниру или подать к праздничному столу, рассказали специалисты редакции URA.RU.

Для маринования подойдёт практически любая рыба, но лучше выбирать плотную и жирную с небольшим количеством костей: скумбрию, сельдь, горбушу, сёмгу, форель, треску или карпа. Жирная морская рыба лучше переносит маринование — липиды защищают мышечные волокна от кислоты. Речную рыбу перед маринованием стоит замочить в солевом растворе минимум на 30 минут, чтобы убрать запах тины.

Новичкам можно начать со скумбрии: выбирайте крупные экземпляры от 600 г, со светлым брюшком без пятен, плотной мякотью и без повреждений на коже. Обезглавленную рыбу брать не стоит — она суше цельной.

Для блюда понадобятся 2 свежемороженые скумбрии, 1–2 луковицы, 100 мл растительного масла, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, по половине чайной ложки молотого кориандра и зерновой горчицы, щепотка мускатного ореха, 2 лавровых листа, 5–7 горошин чёрного перца и 3–4 душистого.

Для начала разморозьте рыбу при комнатной температуре, удалите голову, хвост и внутренности, срежьте филе с костей и нарежьте кусочками толщиной 2–3 см — слишком мелко резать не нужно, иначе куски размякнут. Смешайте масло, лимонный сок, соль, сахар, специи и горчицу. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Выкладывайте в банку или контейнер слоями рыбу и лук, залейте маринадом, плотно закройте и встряхните. Уберите в холодильник на 24 часа, каждые 4–5 часов переворачивая ёмкость для равномерной пропитки.

Подавайте рыбу охлаждённой, храните её не более 3–4 дней.

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