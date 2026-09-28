Диетолог объяснила, можно ли пить кофе каждый день

Многие люди не могут представить свой день без кофе. Можно ли его пить каждый день, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-эндокринолог и диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

По словам специалиста, для большинства взрослых умеренное употребление кофе безопасно и даже несёт пользу. Обзор, опубликованный в BMJ, показал, что потребление напитка чаще связано с пользой, чем с вредом, а наибольшее снижение риска наблюдается при употреблении трёх-четырёх чашек в день. При таком потреблении риск смерти от любых причин ниже примерно на 17%, от болезней сердца и сосудов — на 19%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 15%.

В 2026 году Американская кардиологическая ассоциация подтвердила, что умеренное потребление кофе снижает риск ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности, нарушений ритма, гипертонии и диабета второго типа. Причём это работает и для обычного, и для декофеинизированного кофе.

Однако есть и оговорки. Ограничения касаются беременных и кормящих женщин, у которых лимит потребления кофеина ниже. Кроме того, польза может быть сведена на нет, если добавлять в напиток много сахара, сиропов и сливок.

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