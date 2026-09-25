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«Бородино трейл» пройдёт в Московской области 4 октября

«Бородино трейл» пройдёт в Московской области 4 октября
«Бородино трейл»
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«Бородино трейл» пройдёт в Московской области 4 октября. Локация — музей-заповедник «Бородинское поле», Можайский район, деревня Бородино.

В программе представлены дистанции 5, 10, 15 и 20 км. Круг — 5 км. Каждому финишировавшему участнику вручается памятная медаль.

Расписание

  • 9:00-10:40 — регистрация участников трейла, выдача стартовых пакетов
  • 10:45 — инструктаж для участников трейла
  • 11:00 — старт на дистанции 20 км и 15 км
  • 11:02 — старт на дистанции 10 км
  • 11:03 — старт на дистанции 5 км
  • 14:00 — закрытие финиша

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