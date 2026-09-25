«Бородино трейл» пройдёт в Московской области 4 октября. Локация — музей-заповедник «Бородинское поле», Можайский район, деревня Бородино.

В программе представлены дистанции 5, 10, 15 и 20 км. Круг — 5 км. Каждому финишировавшему участнику вручается памятная медаль.

Расписание

9:00-10:40 — регистрация участников трейла, выдача стартовых пакетов

10:45 — инструктаж для участников трейла

11:00 — старт на дистанции 20 км и 15 км

11:02 — старт на дистанции 10 км

11:03 — старт на дистанции 5 км

14:00 — закрытие финиша

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